Европейцы, готовы предоставить Украине и украинцам гарантии безопасности — соответствующая работа уже закончена. С таким заявлением выступил в среду, 3 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон.

Как подчеркнул политик, Европа готова внести вклад в обеспечение безопасности Украины — он уже "подготовлен, задокументирован и подтвержден сегодня днем на уровне министров обороны в чрезвычайно конфиденциальном порядке".

Официальное объявление запланировано на четверг, 4 сентября, в Париже. Туда лично отправился глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Однако не все во Франции согласны с политикой Елисейского дворца. Как подчеркнул лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х, "Макрон настолько самоуверен, что хочет вместе с Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром". Филиппо призвал остановить "это безумие".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что нужно для достижения прочного мира на Украине — это невозможно без устранения первопричин кризиса, поэтому Россия настаивает на новой системе гарантий безопасности. В частности, должна быть устранена угроза расширения НАТО, что станет элементом общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что любая страна должна иметь гарантии безопасности, но это не связано с территориальным вопросом — Москва никогда не обсуждала эту тему в привязке к обмену на территории.