Президент США Дональд Трамп, говоря о намерении скоро пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным, в действительности имел в виду главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказали в среду, 3 сентября, в Белом доме.

В администрации Трампа уточнили, что хозяин Овального кабинета перепутал — речь на самом деле велась о телефонном разговоре с Зеленским, запланированном на 4 сентября, сообщает Reuters.

Примечательно, что Трамп прежде весьма жестко критиковал за подобные ляпы своего предшественника в Овальном кабинете Джо Байдена — пожилой политик часто допускал оговорки, в том числе назвал на саммите НАТО главу киевского режима Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным".

Трамп тоже не молодеет с течением времени, что сказывается на его когнитивных функциях. Эксперты отмечали, что президент США "просто переключает темы, не контролируя себя, не излагая мысль связно". Также он попадается на конфабуляции.

Однако Дональд Трамп уверяет, что его мозг функционирует отлично — в подтверждение этого он прошел соответствующий тест в военном госпитале в Вашингтоне. По словам врачей, американский лидер справился отлично.