Стало известно, как провела последние часы перед трагедией на пике Победы Наталья Наговицина

Альпинистка Наталья Наговицина мечтала покорить пик Победы. Еще в прошлом году она собиралась на эту вершину, но тогда гид отказал ей, заявив, что спортсменка не готова. Наталья затею не оставила и вернулась в следующем сезоне. 12 августа цель была достигнута, Наговицина дошла до высшей точки Тянь-Шаня.

Вот только вернуться с горы альпинистка уже не смогла. Последние часы Натальи перед трагедией на пике Победы описал Александр Пятницин, вице-президент Федерации альпинизма России. Путь на пик проходит через гребень, острый и опасный, усыпанный камнями. Остановиться в этом месте невозможно, альпинисты должны пройти его только вперед, при чем спортсмены идут в связке, если один падает в одну сторону, второй должен упасть в другую, иначе они потеряют равновесие и рухнут вниз оба.

Победу Наталья покоряла с командой альпинистов из разных стран, их было четверо: она, Роман Моксинский, немец Гюнтер Зигмунд, итальянец Лука Синигальи. У подножья гребня группа разбила базовый лагерь, оттуда Наталья и Роман выдвинулись утром на штурм вершины.

"На взгляд людей, но это субъективное мнение и подчеркиваю, что никого не хочу обидеть, на взгляд людей, которые знали Наталью, видели ее — ей рано было туда идти. Это сложная и серьезная вершина и уровень подготовки должен быть выше. <…> Это самый северный семитысячник мира. Там погодные условия, как на восмьмитысячниках", — объяснил Woman.ru Александр Пятницин, вице-президент Федерации альпинизма России.

Но Наговицина все же отправилась на вершину. После трагедии Роман Мокринский в деталях рассказал Федерации альпинизма, что случилось, восстановил весь их путь, чтобы помочь информацией в спасении Натальи.

"Они действительно были наверху, на пике, а когда стали спускаться, она упала. Они сорвались оба, тяжело было идти, там гребень очень сложный. И он устал, и она устала, оба были уже измотаны. Но вниз там не летишь, они в связке, чуть проскользили и остановились, выбирались на тропу, шли дальше, снова падали", — сообщил Пятницин.

Наталья и Роман падали и вставали, пока не случилась трагедия — женщина в очередной раз сорвались, но уже так, что получила травму. "Он вылез, а она не встала. Сидела и говорила: "У меня сломана нога". Роман сделал шину, примотал к сломанной ноге палку от лыж. И час или два тащил ее к тому месту, где будет стоять палатка", — рассказал вице-президент Федерации альпинизма.

Сделав Наталье укрытие под скалой Птица, Моксинский отправился в базовый лагерь за помощью. Тогда Роман всеми силами пытался спасти Наговицину, но с пика Победы альпинистка вернуться не смогла.

"Винить никого нельзя. Там столько человек погибло. И ее пытались вытащить, несколько раз пытались и ничего не вышло", — заключил Александр Пятницын.