Силы противовоздушной обороны сбили 46 дронов ВСУ в ночь на 4 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку противника на российские регионы. Дежурные средства ПВО в период с полуночи до 06.00 мск перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Ростовской области сбито 24 украинских дрона. 16 украинских беспилотников перехвачено над акваторией Черного моря, 4 дрона – над территорией Краснодарского края, еще два БПЛА – над Волгоградской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram о массированной атаке дронов ВСУ на регион. Беспилотники сбиты в Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах, Новошахтинске, Каменске и Семикаракорске. В нескольких местах из-за падения фрагментов дронов загорелась сухая трава, пожары были оперативно потушены. Пострадавших нет.