Военный эксперт Коротченко: Трамп испытывает ревность из-за мероприятий в Пекине

Зарубежные комментаторы увидели в военном параде в Пекине некий "вызов Западу". В чём же заключается этот вызов? На какие виды вооружений, показанных на параде, стоит обратить внимание? И каковы перспективы развития военного партнёрства России, Китая и КНДР?

Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Конечно же, Дональд Трамп испытывает чувство ревности из-за того, что одно из главных военно-политических событий – военный парад в Пекине и юбилейная дата – завершение Второй мировой войны – прошли без США. С другой стороны, это вызов западному и американскому доминированию", - отметил он.

