В воздухе, на суше и на море - нигде спасенья нет! Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не смог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за того, что в воздухе был обнаружен дрон. Сделал несколько кругов... и всё же приземлился.

Первая страшная мысль понятна. Русские добрались до президента Литвы! Спят и видят, как бы запугать независимую европейскую страну. Потом местный Минтранс сообщил, что это был некий беспилотник, занимавшийся рекламной съёмкой. Бояться нечего. Кто запускает в Литве дроны в районе аэропорта, ожидающего прибытия президента, не сообщается.

Совсем уж комичной выглядит постановка с самолётом Урсулы фон дер Ляйен, который летел в Болгарию. Но немного не долетел до аэропорта Пловдива – пропал сигнал GPS. Садились, как нам сообщают, по бумажным картам. Сенсация гремела во всех европейских СМИ.

Версию о том, что русские блокировали навигационную систему, одновременно вбросили "Файненшл Таймс" и представитель Еврокомиссии. Правда, эта байка о посадке по бумажным картам оказалась чистой воды фейком. Есть такой параметр – NIC – который указывает на стабильность навигации. Сигнал транспондера, установленный на каждом самолёте, этот параметр постоянно подтверждает.

Никто GPS не глушил, навигация работала стабильно, и не было героической посадки по бумажным картам. В силу того, что этот спектакль оказался выдумкой и чистым бредом, даже расследования проводить не стали. Даже Трампа спросили – что это было?

"Никто не знает, откуда это взялось. Её лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это неплохо", - сказал он.

В действительности всё не так, как на самом деле.