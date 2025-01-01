Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога России с ССАГПЗ

Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в раунде стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом заявила Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ-2025 4 сентября.

Также Лавров представит Россию на Генассамблее ООН в сентябре. РФ на заседании Генассамблеи ООН займется продвижением российских подходов к урегулированию на Украине, заявила Захарова.

Российская делегация сосредоточится на решении задач укрепления основ справедливой многополярности, восстановления центральной координирующей роли ООН как стержневого механизма регулирования мировой политики, решения глобальных проблем, добавила Захарова.