Путин примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме

Сегодня Владимир Путин начинает свою рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Президент прибыл в столицу Приморья накануне поздно вечером.

Глава государства примет участие в юбилейном десятом Восточном экономическом форуме. В этом году событие носит поистине масштабный характер. В мероприятиях участвуют представители более 70 стран мира. В деловой программе ВЭФ - свыше 100 заседаний и сессий.

У президента запланированы двусторонние встречи. Ожидается, что Владимир Путин также посетит филиал Национального центра "Россия" и даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

Глава государства уделит внимание предметным вопросам развития федерального округа. Центральным событием в работе форума станет пленарное заседание с участием президента в пятницу.