"Гордость за себя": россияне активно подписывают контракты с Минобороны

Россияне активно подписывают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. В пунктах отбора - обязательная медкомиссия и беседа с психологом. Затем обучение боевым навыкам на полигонах - в условиях, максимально приближенных к фронтовым. Инструкторы передают новобранцам опыт, полученный в ходе СВО, тут важно все - и как грамотно атаковать врага, и как прикрыть товарища.

Во время штурма вражеских позиций - внимание к мельчайшим деталям. И к каждому движению тоже. Инструкторы с опытом участия в СВО подсказывают молодым бойцам, как правильно продвигаться вперед, как прикрывать товарища. И когда нужно затаиться, чтобы перехитрить врага. Все эти навыки стараются довести у бойцов до автоматизма.

"Тактические передвижения, тактическая подготовка. Ребятами занимаемся. Бой в населенном городе, в населенном пункте. И психологически человека ты подготавливаешь, ну и плюс педагогически с ним, как педагог. Чтобы он морально-психологически был подготовлен", - рассказал инструктор.

Бойцов, подписавших контракт с Минобороны, обучают и другим навыкам, необходимым в бою. Знания основ тактической медицины пригодятся при ранении. А не получить его поможет навык находить и обезвреживать взрывные устройства.

На специальном полигоне отрабатывают уничтожение вражеской техники. Бойцы должны уметь грамотно выйти на огневую позицию и выстрелить из гранатомета. Когда до условного врага остается 300 метров, шансов у него нет.

Боец с позывным "Ловкач" решил помочь стране и подписал контракт с Минобороны. Уже две недели проходит подготовку на полигоне.

"Родина! Я смотрю, что там творится. Просто из дома не отпускали, а в этот раз я уже решил настоять на своем и вперед. Ну, подуспокоились. То, что все-таки я пойду туда. Гордость за себя. То, что я туда все-таки пойду. Я не один такой. Как бы там парни уже служат… Я с ними хочу, туда к ним", - рассказал военнослужащий ВС России.

Путь добровольца начинается в таких пунктах отбора на военную службу по контракту. Здесь занимаются документами кандидатов. Проверяют их соответствие требованиям службы в армии России.

"По здоровью, по своему психологическому, по психическому состоянию. Чтобы у них не было каких-то проблем с законом, которые ему не позволяют служить в войсках. Чтобы он моральным качествам соответствовал", - пояснил Борис Гидаспов, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Доброволец Дмитрий рассказывает, что на подписание контракта решался недолго. В зоне СВО его друзья. Планирует попасть к ним в часть.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117, ежедневно принимаются онлайн заявки.