Сын передал просьбу Михаила Ефремова на фоне новости о его разводе

Сын Михаила Ефремова Никита дал интервью, в котором зашла речь и о его именитом отце. После освобождения из тюрьмы знаменитый артист, как предполагалось, должен был начать репетировать в спектакле "Без свидетелей", куда его позвал режиссер Никита Михалков. Однако стало известно, что вместо этого Михаил Ефремов отправился в санаторий в Кисловодск поправлять пошатнувшееся здоровье. Дальше - больше. Сообщалось, будто актер оформил развод со своей пятой женой Софьей Кругликовой.

"Все хорошо. С его стороны есть просьба. Он устал от внимания прессы, поэтому без больших комментариев. Чувствует себя хорошо, готовится к работе потихоньку. Спасибо", - обратился к общественности Никита Ефремов в интервью "Документальному кино".

Интересно, что в Сети не все верят в развод Ефремова и Кругликовой. Некоторые указывают на то, что официально оформление расставания должно было состояться в суде, так как у пары есть несовершеннолетний ребенок, однако якобы ни в одном учреждении не было обнаружено иска.

Сами Ефремов и Кругликова никак не комментируют информацию о разводе.