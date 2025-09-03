Пятнадцать человек погибли при аварии фуникулера "Глория" в Лиссабоне

Жертвами аварии на популярном у туристов фуникулере "Глория" в Лиссабоне стали, по меньшей мере, пятнадцать человек. Пострадали не менее двух десятков пассажиров, девять из них – в тяжелом состоянии, передает телеканал CNN. На месте происшествия в столице Португалии работают спасательные бригады, они пытаются извлечь заблокированных туристов.

Фуникулер "Глория" был открыт в 1885 году и стал одной из главных достопримечательностей Лиссабона. Аттракцион, вмещающий до 42 человек, пользуется большой популярностью у туристов.

Мэр португальской столицы Карлуш Моэдаш заявил о "трагическом дне" для города. По его словам, последствия трагедии устраняют муниципалитет Лиссабона, экстренные службы, гражданская оборона и пожарная служба. Президент Португалии Марселу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.