Трамп раскрыл секрет своего подхода к переговорам по Украине

США продолжат продвигать мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом в четверг заявил Дональд Трамп.

Американский президент сообщил, что его подход к переговорам заключается в том, чтобы собрать "ключевых лидеров" в комнате и позволить им прийти к соглашению. При этом он понимает, что в вопросах урегулирования конфликтов иногда нужно "выждать". Это касается и вопроса Украины.

Свою позицию по украинскому конфликту президент США назвал реалистичной и оптимистичной. Однако он признал, что он оказался "немного сложнее, чем некоторые другие", передает CBS News.

Говоря о перспективах личной встречной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, Трамп заявил, что "что-то произойдет, но они пока не готовы".

Несколько дней назад президент вновь пожаловался, что очень разочарован во Владимире Путине. Российские лидер накануне этого заявления иронично напомнил, что все разочарования возникают от избыточных ожиданий.