Анфиса Чехова у всех на глазах жестко поставила на место жениха

Весной стало известно, что Анфиса Чехова встречается с актером и продюсером Александром Златопольским. На днях на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная ведущая сообщила, что возлюбленный вывез ее из страны в совершенно неизвестном для нее направлении. Лишь уже будучи в самом городе, Анфиса узнала, что попала в Париж.

Оказалось, не просто так случилось это неожиданное путешествие. Телеведущая получила предложение руки и сердца. Анфиса Чехова сказала "да".

Однако когда состоится радостное событие, пока точно неизвестно. "Будет в обозримом будущем", - ответил на вопросы подписчиков в соцсети Александр Златопольский.

Поклонников также интересовало, готовятся ли знаменитости к прибавлению в семействе. "Мы хотим еще доченьку и сыночка", - признался актер. Однако Анфиса Чехова жестко поставила его на место. "Саша, ты знаешь, сколько мне лет? Ты поумерь свои желания. Если доченька и сыночек, то только если близнецы", - обратилась к жениху 47-летняя ведущая.

Напомним, что у Анфисы Чеховой есть 13-летний сын Соломон от актера Гурама Баблишвили. Интересно, что мальчика отводили в школу 1 сентября все вместе: Анфиса, Александр и Гурам. Очевидно, бывшим супругам удалось расстаться мирно и даже сохранить отношения ради общего ребенка.

Ранее в интервью популярная ведущая говорила, что намерена сыграть свадьбу весной или летом следующего года. Совершенно точно она не хочет выходить замуж, когда холодно.