ВС России нанесли в течение ночи на 4 сентября удары высокоточным оружием и дронами-камикадзе "Герань-2" по объектам ВСУ. Очевидцы отметили активную и продолжительную работу по Сумской области, массированную атаку по Чугуеву и удачную серию ударов по Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации с мест, Сумская область находилась под ударами большую часть минувших суток - от утренних серийных прилетов до ночных повторных атак. Массированная атака "Гераней" на Харьков и Чугуев, по мнению экспертов, указывает на целенаправленное подавление военной инфраструктуры. Сообщается также о волнах ударов по Донецкой области - сначала по северным районам, затем по Славянску. Предполагают комплексную работу по узлам обороны противника.

Главным направлением ночной атаки, по данным Лебедева, стала Одесса. Очевидцы подтвердили множественные прилеты с короткими интервалами, шла прицельная работа по складам и объектам ПВО. Эксперт считает, что массовые атаки "Гераней-2" по Чугуеву и Одессе свидетельствуют о системном уничтожении инфраструктуры, задействованной в снабжении ВСУ.