Иван Янковский вышел в свет под ручку с другой женщиной

Накануне, 3 сентября, в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Москва слезам не верит. Все только начинается". Представила картину команда актеров во главе с режиссером Жорой Крыжовниковым. Так, по красной дорожке прошлись Марина Александрова, Федор Бондарчук, Анастасия Талызина, Юлия Топольницкая, Катерина Ковальчук, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и многие другие.

Особое внимание привлек актер Иван Янковский. Он позировал журналистам, стоя под ручку с актрисой Тиной Стойилкович. Они оба снимались в ленте. И если Тина выбрала современный образ, облачившись в черное платье на тонких лямках и с внушительным разрезом сбоку, то Иван предпочел одеться в стиле ретро.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Впрочем, супруга Янковского, актриса Диана Пожарская, также присутствовала на премьере. Она тоже фотографировалась с мужем и даже одна. Для появления на красной ковровой дорожке Диана предпочла, как и Тина, черное платье, только значительно короче и с вырезом на спине. Длинные волосы она уложила волнами.

Напомним, Иван Янковский и Диана Пожарская подтвердили свои отношения в 2021 году. Вскоре у них родился сын Олег. Когда влюбленные официально поженились, точно неизвестно. По слухам, ради Янковского Пожарская бросила мужа, режиссера Артема Аксененко.