Путину презентовали Тихоокеанскую железную дорогу

Тихоокеанскую железную дорогу, которая соединяет Якутию и Хабаровский край, сегодня презентовали Владимиру Путину. Президент прибыл во Владивосток для участия в работе Восточного экономического форума. Этим утром стартовала основная деловая программа. В центре внимания - инвестиции, энергетика, развитие Северного морского пути, внедрение искусственного интеллекта и другие важнейшие вопросы.

На катере "Ураган" президент вышел из бухты Аякс на Русском острове и отправился во Владивосток. Где свои двери открывает дальневосточный филиал Национального центра "Россия". Здесь главу государства встретили морпехи легендарной 155-й бригады.

Владивосток - постоянное место дислокации 155 бригады Тихоокеанского флота. Так что для жителей Приморья - это родное подразделение. А свой бессмертный подвиг бойцы бригады совершили на западе страны. В том числе освобождая Суджу и другие населенные пункты Курской области.

Морпехи 155 бригады стали героями для всей страны. Впервые со времен Великой Отечественной войны она получила наименование "Курская" по месту боевой славы. На медиапанелях - погибшие за Отечество солдаты и офицеры. В центре генерал Михаил Гудков, дважды герой России. Сослуживцы принесли сюда его вещи.

Герои, которые прямо сейчас завоевывают победу России - пример для молодежи. Президента окружили дети - воспитанники центра военно-спортивной подготовки "ВОИН". Каждый здесь уже считает долгом служить Родине.

Сестры Дарина и Арьяна приехали из Бурятии, чтобы встретиться с президентом. Они занимаются военно-спортивной подготовкой и мечтают прыгнуть с парашютом.

Филиал национального центра "Россия" станет точкой притяжения для школьников, студентов, да и всех жителей Приморья. Это место, где интересно рассказывают о достижениях и особенностях большой страны и малой Родины. Идея принадлежит президенту - первый центр был открыт в Москве, и вот теперь экспозиция появилась во Владивостоке с акцентом на местные особенности - экономика, культура, экология. Ведь Россия - она многогранна и одновременно едина.

Развитие Дальнего Востока всегда в повестке дня президента. Из национального центра "Россия" по видеосвязи Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов в Приморье. И это лишь начало большой рабочей программы президента в рамках Восточного экономического форума.