В стане европейских спонсоров киевского режима - новая сходка. Сегодня в Париже запланирована очередная встреча участников так называемой "коалиции желающих". Главы государств и правительств стран ЕС намерены обсудить пресловутые гарантии безопасности для Украины. Впрочем, иллюзий насчет продуктивности саммита никто не питает. О проходном характере мероприятия косвенно свидетельствует и отсутствие широкого освещения в западных СМИ, которые продолжают обсуждать военный парад в Китае.

Подробнее – в репортаже