Все установки, а точнее координаты целей сегодня в Купянске. Батареи группировки "Запад" накрывают огнем уже не окраины, а центральные кварталы города. Большая часть занята российскими подразделениями. Вот новые доказательства в пику киевской пропаганде. Российский триколор символично водруженный на мачту телевышки.

В ближних боях штурмовики активно применяют противотанковые установки. Разносят и блиндажи, и пулеметные гнезда в развалинах. Продвижение мобильных огневых групп прикрывают снайперские "двойки". Бьют из лесополос. Основная работа - по ударным дронам ВСУ, они сегодня, по сути, единственная помеха наступлению.

Ситуация в Купянске для ВСУ и так хуже некуда. Накануне с позиций сбежали 50 бандеровцев. Город охвачен полукольцом с юга, востока и севера. Все дороги отрезаны. Российские войска взяли под контроль еще 25 квадратных километров территории на подступах. Полностью выбили бандеровцев из пригородного поселка Московка. Проще говоря, операция по освобождению Купянска уже без преувеличения вступает в финальную стадию. Судьба главного укрепрайона националистов на Харьковщине предрешена.

А это кадры с Донецкого направления. Финальные залпы самоходок по бандеровцам в деревне Русин Яр. Гаубицы открыли дорогу штурмовикам. И через несколько часов в селе уже был развернут российский флаг. Русин Яр освобожден.

Но основная мощь дивизионов сегодня больше сосредоточена на городе Димитров. Российские бойцы заняли важнейший опорный пункт ВСУ – террикон и административные корпуса бывшей шахты. Вот наш пулеметчик мелькнул в окне. Бандеровцы пытались достать его дроном. Но не успели. Собственно, эти кадры говорят о том, прощупывание обороны бандеровцев закончилось. И начался полноценный штурм.

В большом количестве под Димитровым сгорела и техника запрещенной в России группировки "Азов"*. Причем, вместе с самими "азовцами"*. Террористы решили пойти в контратаку. Но попали в засаду. Наши бойцы подбили 8 бронемашин и самоходок. Уничтожили более 50 бандеровцев. Потери в этой некогда элитной организации такие, что приходится восполнять их буквально кем попало.

Собственно, вот они, новоиспеченные "азовцы"*. Больше похожие на алкоголиков или бомжей. И если уж команды направо – налево даются с трудом, то что говорить об огневой или тактической подготовке. Такие резервы, говорят наши бойцы, проживут на передовой максимум неделю.

*Запрещенная в России террористическая организация