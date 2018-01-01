Трагедия в Лиссабоне потрясла всю страну: люди с криками прыгали из фуникулера

Популярный туристический маршрут в Лиссабоне стал местом трагедии. В историческом центре города разбился фуникулёр 19 века. Погибли 15 человек, десятки получили травмы. Как сообщили местные власти, в числе пострадавших - иностранцы. Посольство России в Португалии выясняет, не было ли наших соотечественников среди пассажиров фуникулёра.

Эта трагедия потрясла всю страну. Центр Лиссабона, популярный среди туристов и местных жителей исторический фуникулер "Глория". Лежащий на боку в узком переулке жёлто-белый вагон превратился в искореженную груду металла. Повсюду дым.

А это второй вагон, приехавший вслед за первым. Люди с криками выбираются из окон, многие спешат на помощь к месту трагедии. Вскоре здесь уже работают десятки спасателей. Разрушена крыша и обе боковые стенки фуникулера - из обломков извлекают пассажиров. По словам очевидцев, вагон внезапно понёсся вниз по склону, по-видимому потеряв управление, перевернулся и врезался в здание.

15 человек погибли, около двух десятков ранены, некоторые в тяжелом состоянии, в том числе ребенок. Среди пострадавших много туристов. Фуникулёр "Глория" - один из старейших в Европе, он был открыт в 1885 году и признан историческим памятником Лиссабона. Трамваи, соединённые стальными тросами, движутся по извилистому холму к смотровой площадке в парке. Протяжённость маршрута 265 метров. Вагон вмещает более 40 пассажиров - ежегодно фуникулёр перевозит три миллиона человек.

В 2018 году из-за технической неисправности вагон также сошёл с рельсов - тогда пострадавших не было. В 2022-м фуникулёр капитально отремонтировали. Последнюю техническую проверку провели год назад.

Что стало причиной трагедии, выясняет прокуратура. Предварительно, произошёл обрыв троса. Президент и правительство Португалии выразили соболезнования семьям погибших. В стране объявили трёхдневный национальный траур.