На север Италии обрушился самый мощный за 30 лет ливень: жуткие кадры

Затопленные улицы, парализованное движение и серьезные разрушения. Север Италии - во власти ливней и наводнения. За считаные часы выпало рекордное количество осадков.

В некоторых районах такого не видели 30 лет. В Триесте городская дренажная система не справилась. Из канализационных люков бьют фонтаны. Подвалы и первые этажи зданий затоплены. Вздулось дорожное покрытие.

Электроснабжение нарушено, в том числе в местной больнице. Штормовой ветер сносил уличную мебель, валил деревья и рекламные конструкции. На припаркованный автомобиль рухнула стена. Потребовалась эвакуация жителей нескольких домов.