Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

На юго-западе Москвы началась реконструкция Большой Юшуньской улицы. Она расположена между Балаклавским проспектом и улицей Каховка.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в рамках проекта расширят дорогу, реконструируют 26 съездов, сделают парковки и установят современные остановочные павильоны.

В результате пропускная способность улицы увеличится. Улучшится и транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный, где проживают около 200 тысяч человек. Работы планируют завершить в следующем году.