Фридрих Мерц одержим жаждой мести. О психологических отклонениях канцлера Германии, возникших еще в детстве, рассказали в Службе внешней разведки России.

В сообщении пресс-бюро СВР отмечается, что немецкий канцлер с детства одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. В российской спецслужбе попытались разъяснить недоумение европейских экспертов по поводу жесткой антироссийской риторики Мерц – в то время как диалог Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине продвигается.

В СВР отметили: удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию немецкого канцлера. Мерц воспитан на заветах деда и отца: Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму. Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, жажда мести росла в нем с детства, приводит сообщение СВР ТАСС.