ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области

ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины в Херсонской области. По информации ведомства, он передавал СБУ данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России и военной техники.

35-летнего мужчину завербовали с помощью мессенджера WhatsApp. В ходе обысков у него изъяли телефон, с помощью которого она общался с куратором и передавал сведения. Полученные данные СБУ планировали использовать для организации диверсий на территории России.

Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа. Мужчина уже помещен под стражу.