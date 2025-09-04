Европа решила ввести на Украину "демонстративные" войска

Евросоюз завершил работу по подготовке гарантий безопасности для Украины – об этом в преддверии очередной встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По данным газеты New York Times, этот план включает размещение на украинской территории демонстрационных войск.

По данным издания, располагаться эти войска должны вдали от линии боевого соприкосновения. По замыслу европейских стратегов, это послужит сдерживающим фактором против будущих атак. Также план включает "регенерационный" элемент, который подразумевает тренировку и восстановление украинских войск, а также превращение ВСУ в то, что лидеры Евросоюза называют "стальным дикобразом".

"Коалиция желающих" соберется в четверг в Париже в смешанном формате. Украинский лидер Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично. По итогам заседания европейские лидеры и Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.