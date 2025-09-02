Варум отказалась праздновать годовщину отношений с Агутиным

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в последнее время артисты почти не появляются вместе на светских мероприятиях.

В основном перед журналистами оказывается Леонид Агутин. Анжелика Варум почти не сопровождает супруга. Вероятно, поэтому в Сети то и дело ходят слухи о проблемах в браке артистов. Тем не менее, на фестивале "Новая волна", который на днях прошел в Казани, певцы вместе выходили на сцену и даже исполнили несколько композиций.

За кулисами журналисты стали поздравлять Анжелику и Леонида с 25-летием совместной жизни. Однако Варум поправила представителей СМИ, отметив, что они вместе гораздо дольше. "Мы уже живем больше 25 лет. Почти 30!" - сообщила артистка.

Однако отмечать эту дату Анжелика Варум и Леонид Агутин не собираются, хотя сейчас в моде устраивать грандиозные торжества в честь юбилеев свадеб и даже повторно обмениваться клятвами верности. Например, по такому случаю закатили праздник их друзья Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

"Мы уже так много напраздновались! Нам бы куда-нибудь уединиться!" - призналась Анжелика Варум "МК".