Дибров заявил о романе с Безруковой

Дмитрий Дибров находится в процессе развода с четвертой женой Полиной. По слухам, молодая супруга изменила популярному ведущему с соседом, миллиардером Романом Товстиком. Ради эффектной казачки бизнесмен даже подал на развод со своей женой Еленой, родившей ему шестерых детей.

Несмотря на это, шоумен старается не падать духом. Говорят, Дмитрий и Полина подписали брачный договор, сошлись в вопросах воспитания троих сыновей и даже сумели сохранить человеческие отношения. Например, пара вместе отвела детей в школу 1 сентября.

С недавних пор Дмитрий Дибров стал выходить в свет. Так, на одном из мероприятий шоумен не удержался и осыпал комплиментами актрису Ирину Безрукову. "А это наша гордость. Ирочка, донская наша красавица. Самый одаренный актер на свете", - восхищенно заявил Дибров, чем смутил популярную артистку.

А когда телеведущий заметил, что за ним наблюдают журналисты, немедленно выдал, обращаясь к представителям СМИ: "Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман, давай!". На это Ирина Безрукова лишь улыбнулась. А Дмитрий Дибров поцеловал ее в щеку, передает Teleprogramma.org.

В недавней беседе с журналистами шоумен признался, что не исключает нового брака, если встретит любовь. Пока же Дмитрий Дибров поблагодарил за то, что ему не задают бестактных вопросов, дав понять, что никому не следует "лезть туда, где человеку больно".