Число погибших в аварии фуникулера в Лиссабоне возросло до 17

Возросло число жертв аварии фуникулера Elevador da Gloria в Лиссабоне. В больнице скончались двое тяжелораненых, общее количество погибших достигло 17, сообщает со ссылкой на службу гражданской обороны телерадиокомпания RTP.

Фуникулер Elevador da Gloria был открыт в XIX веке. Он соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Альту, в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. Похожий инцидент был на фуникулере в 2018 году, тогда обошлось без жертв.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и призвал экстренные службы оперативно установить причины катастрофы.