В Москве обсудили подготовку к онлайн-марафону "Ночь выборов"

Противостояние в информационном поле, влияние искусственного интеллекта и как голосуют жители в России и за рубежом обсудят в Москве на Всероссийском марафоне "Ночь выборов".

Сегодня на пресс-конференции организаторы рассмотрели подготовку к мероприятию. Дискуссии пройдут 14 сентября по итогам Единого дня голосования.

Площадка объединила ведущих отечественных экспертов, политтехнологов и философов. Особые гости - участники спецоперации. Они дадут оценки выборным кампаниям разных лет, обсудят информационные войны и развитие цифровизации. К марафону по видеосвязи подключатся регионы

"На круглых столах будут Герои России - участники специальной военной операции. Мы сейчас видим, как активно они встраиваются в социальную ткань, в жизнь нашего общества, как много они привносят не только для молодых поколений, а для всей аудитории россиян. Принося ту честность, ту правду, которая является для них смыслом жизни", - отметила Алёна Август, председатель оргкомитета "Ночи выборов", политконсультант, эксперт по коммуникациям.