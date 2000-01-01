Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции исторического стадиона "Металлург" на Семеновской набережной. Теперь на площадке где тренировались легенды советского спорта создана универсальная арена и это далеко не всё.

Эта универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом подойдёт и для футбола, и для регби. Третьекурсник Вячеслав Гусев уже тренируется на новом поле. Будущий инженер-конструктор газотурбинных двигателей в регби играет профессионально. Уровень команды серьезный: участвуют в городских и всероссийских соревнованиях.

Вокруг - восемь беговых дорожек, дополнительно - дорожки для разминки и забегов на короткие дистанции. Рядом - спортивные площадки с навесами для индивидуальных и беговых тренировок. А в этом здании - залы для борьбы, гимнастики, йоги и других видов спорта. После модернизации стадион "Металлург" превратился в современный многофункциональный спортивный комплекс.

Стадион на Семёновской набережной Яузы построили сто лет назад для рабочих завода "Серп и молот". Здесь тренировались легенды советского футбола и хоккея, легкоатлеты братья Знаменские и многие другие известные спортсмены. В 2000-е на участок претендовал частный инвестор - территорию могли забрать под застройку, однако вмешалось правительство Москвы.

В 2022-м объект передали университету имени Баумана. Реконструкция стадиона стала частью масштабного проекта по комплексному развитию территории вуза. Весной, во время осмотра нового кампуса с президентом Владимиром Путиным, мэр Москвы рассказал, как отстояли стадион.

"На месте депрессивной уже территории было создано такое современное спортивное ядро, включая футбольное поле, административно-бытовое, спортивный комплекс, ФОК, детские спортивные площадки, так что к началу учебного года Бауманке хороший подарок, удачи, вам успехов!" – отметил Собянин.

Большой и настольный теннис, баскетбол, волейбол, тренажёры, воркаут, йога - десятки видов спорта на любой вкус! На месте устаревших манежей построили крытый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. Старые трибуны снесли и возвели современный административно-бытовой комплекс с трибуной. Здесь разместили зал для борьбы и гимнастики, несколько универсальных спортзалов, тренерские, раздевалки, медпункт.

Теперь на стадионе появилось и пространство для прогулок, встреч, праздников и концертов - это центральная площадь. Старую заброшенную хоккейную коробку превратили в научную игровую площадку для детей. А рядом - зоны отдыха с качелями и скамейками и новый прогулочный маршрут с видом на Яузу.