Более 220 грибников погибли в этом году: как выжить в лесу

Испытания подготовил Ирине - грибнику со стажем - дремучий лес: непроходимые дебри, болота, наконец, полная темнота. Которая не принесла покоя. А ещё – дикие звери. И не менее опасные ягоды, которыми Ирина пыталась утолить жажду. В результате – отравление. Но ни медикаментов, ни даже воды с собой не было – прогулка предполагалась недолгой.

Вскоре Ирина увидела следы – правда, свои собственные. Лес водил её кругами уже два дня. Конец лесному триллеру положил прохожий грибник, который и вывел на свет ослабевшую пленницу. Всё это время Ирину искали спасатели, волонтёры, соседи, дети и муж. Который пережил едва ли не больше, чем супруга: успел заблудиться сам, сорвал голос и почти потерял надежду.

А в этой истории спасения без спецтехники не обошлось. Волшебники на ярко-красном вертолёте прилетели за 78-летним грибником. Дмитрий блуждал по лесу больше суток. Сначала пропавшего искали с кинологами. Когда рассвело, решили продолжить поиски с неба.

"Мы по нашей технологии прибываем в зону поиска, делаем однократный облет, далее мы звоним потерявшемуся и спрашиваем, видел ли он вертолет и слышал ли он его. То есть здесь даже можно сказать, что не мы ищем потерявшегося, а потерявшийся наводит воздушное судно на себя", - рассказала Екатерина Жилкина, командир авиационной поисковой группы ВПСО "Ангел".

С борта вертолета грибника увидели через 20 минут. Как опытный турист, он всё сделал правильно: надел яркую куртку и взял с собой заряженный телефон, хоть и кнопочный.

Возвращается домой пенсионер не с пустыми руками. Вот она, добыча – полное лукошко грибов. Но, увы, не у всех таких историй счастливый конец. С 1 мая этого года на горячую линию "ЛизаАлерт" поступило больше 4 тысяч заявок о потерявшихся. Лес выпустил не всех.

"226 человек найдены погибшими, 217 человек – это те люди, поиски которых продолжаются до сих пор. К сожалению, большую часть поисков можно было бы предотвратить, если бы люди относились к своему здоровью и жизни более ответственно", - отметила Апполинария Чербу, представитель пресс-службы "ЛизаАлерт".

Заметная одежда, телефон с дополнительным аккумулятором, запас воды, еды и компас – базовый набор того, кто отправляется в лес. О своем походе нужно обязательно предупредить родных – ведь прогулка неожиданно может затянуться.