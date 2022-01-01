Российские военные взяли под контроль Новоселовку в Запорожье

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области. Кроме того, полностью завершено освобождение территории ДНР в полосе действий группировки войск "Восток", сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

К слову, россияне активно подписывают контракты и поступают на военную службу. В пунктах отбора - обязательная медкомиссия и беседа с психологом. Затем обучение боевым навыкам на полигонах - в условиях, максимально приближенных к фронтовым. Инструкторы передают новобранцам опыт, полученный в ходе СВО, тут важно все - и как грамотно атаковать врага, и как прикрыть товарища.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - миллион 900 тысяч рублей.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.