Концертное оборудование похищали в Москве приезжие из Ставрополья

В Москве арестованы двое приезжих из Ставропольского края. Мужчин подозревают в серии краж концертного музыкального оборудования.
В середине лета аферисты под видом концертов и других мероприятий брали в аренду колонки, сабвуферы, микрофоны и прочее оборудование. Всё это доставляли на площадки в центре Москвы, но уже ночью туда приезжали фуры, которые увозили всё в неизвестном направлении. Причём, водители даже не догадывались, что учувствуют в краже.
"Общий материальный ущерб, причинённый четверым потерпевшим, составил около 13 миллионов рублей. В настоящее время часть похищенного концертного оборудования изъята и будет возвращена их владельцам. Местонахождение остального устанавливается", - сообщил Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве.