Лондон передал Киеву 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в результате британского правонарушения у России возникло право требования как к Великобритании, так и к нынешней бандеровской Украине. Поскольку в судебном порядке эти деньги, по понятным причинам, не взыскать, у Москвы есть только один способ возврата ценностей - вернуть захваченное в натуральной форме, написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза поясняет: речь идет об украинской земле и расположенном на ней недвижимом и движимом имуществе. Медведев уточняет, что он не говорит про земли новых регионов, которые и так принадлежат России. Есть еще один вариант – изъять ценности британской короны, заключил политик. Медведев прокомментировал заявление британских властей о передаче Украине 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов.