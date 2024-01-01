Анна Седокова сообщила о переменах в жизни и показала любимого мужчину

Певица Анна Седокова 17 декабря 2024 года потеряла мужа. Янис Тимма покончил с собой в ночь, когда певица праздновала день рождения. Незадолго до этого пара оформила развод. После страшной трагедии Седокова с нервным срывом угодила в клинику. Анна говорила, что ей страшно выходить к людям.

Почти полгода артистка приходила в себя и училась жить заново. Зато теперь певица готова снова любить и быть любимой. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой позирует с двумя огромными букетами красных роз. "Ветер перемен..." - интригующе подписала снимок сексапильная исполнительница.

А еще Анна Седокова показала любимого мужчину - единственного сына Гектора. "Назначила встречу сегодня со своим. Сидит играет в айпад. Не обращает на меня внимание. Как куда-то мне нужно идти, так он: "я с тобой" и "не оставляй меня, любимый". А как со мной, то тум тум сахур в приоритете. Все с вами ясно", - констатировала артистка.

Напомним, что у Анны Седоковой трое детей от трех разных мужчин. Старшая дочь Алина рождена в браке певицы с футболистом Валентином Белькевичем. Вторая дочь Моника появилась на свет от бизнесмена Максима Чернявского, который стал вторым мужем артистки. Сына Гектора, по слухам, Седокова родила от бизнесмена Артема Королева, с которым якобы рассталась вскоре после появления ребенка на свет.