Путин узнал, что такое "полный кринж"

Владимира Путина во Владивостоке ознакомили с молодежным сленгом.

Во время посещения Национального центра "Россия" президенту показали интерактивную экспозицию "Уникальный русский язык". Электронное табло переводит современный молодежный сленг на литературный язык, причем они могут звучать в нейтральном и высоком стилях.

"Сленг сейчас вот такой. "Ребята, эти проблемы — полный абсурд" — "Гайз, эти траблы — полный кринж", а высокий стиль — "Друзья, эти неурядицы совершенный вздор", — пояснила директор центра Наталья Виртуозова.

Также президенту рассказали о таких выражениях, как "чиловая катка" и "кринж". Первое буквально "переводится" как "легкое дело", а второе означает неловкость, стыд, неуместное поведение.