Грузия не позволит использовать себя так, как использовали Украину. Киев это привело к катастрофическим последствиям, напомнил генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каладзе подчеркнул, что нынешние власти Грузии политикой и взглядами защищают свою страну. На первом плане - интересы родины. Руководители Грузии не позволят использовать страну по примеру Украины, с последующими тяжелейшими последствиями.

Грузинский политик отметил, что Грузию пытались втянуть в военный конфликт с Россией. Тбилиси пытались заставить открыть второй фронт, для чего использовались прямые угрозы премьер-министру, председателю правящей партии, предлагались деньги и оружие, приводит слова Каладзе ТАСС.