В Россию из Китая спецбортом доставили тяжелобольного мальчика

В столичном центре имени Блохина начали готовить к лечению тяжелобольного ребенка, которого спецбортом доставили из Пекина в Москву. Помочь с транспортировкой 5-летнего мальчика распорядился Владимир Путин.

О сложной ситуации, в которой оказался ребенок, президент узнал во время своего недавнего визита в Китай. У мальчика была диагностирована нейробластома - смертельно опасное онкологическое заболевание. Родители решили делать операцию в Китае, однако состояние ребенка стремительно ухудшалось - нужно было возвращаться на родину.

Семья обратилась в посольство, о ситуации стало известно главе государства. В итоге для ребенка был выделен спецборт лётного авиаотряда "Россия", который обеспечивал визит Владимира Путина в КНР.