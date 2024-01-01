Суд в Ростове-на-Дону запретил деятельность таджикской организации "Ватан"

Суд в Ростове-на-Дону ликвидировал местную таджикскую национально-культурную автономию "Ватан". Как сообщили в УФСБ России по региону, члены организации подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Кроме того, они не желают интегрироваться в российское общество.

Подчеркивается, что члены организации распространяли идеи этнического превосходства в среде выходцев из Центрально-Азиатского региона. Автономия "Ватан" стала широко известна в конце мая 2024 года – тогда спецслужбы пресекли противоправную деятельность одного из руководителей и трех активных членов организации.

Задержанные обвинялись в похищении человека. Они вымогали 1 миллион рублей, обвинялись в нанесении телесных повреждений и причинении вреда здоровью пострадавшего. Уголовное дело было направлено в суд, передает ТАСС.