Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Пятница – отличный повод замедлиться, особенно перед грядущим затмением 7 сентября. Да, выходные ожидаются необычные, лучше ничего не планировать.

Тельцы

Где-то рядом готовится раскрыться новая глава жизни. Не суетитесь: затмение уже маячит на горизонте, и все, что от вас нужно, - быть внимательнее к знакам.

Близнецы

Воздух звенит каким-то предчувствием, заметили? Это называет аура затмения. Пусть работа подождет, а вы послушайте свой внутренний голос – он многое знает.

Раки

Вы особенно чувствительны к лунным событиям, и это затмение в Рыбах - не исключение. Постарайтесь не перегружаться – впереди насыщенные выходные.

Львы

Затмения часто приносят инсайты – как вспышку света в темной комнате. Приготовьтесь в это воскресенье быть в контакте с собой, своей интуицией.

Девы

Луна готовит сюрпризы в вашем противоположном знаке, секторе партнерства. Эти дни не для решений, а для чувств – пусть они сейчас говорят первыми.

Весы

Звезды подсказывают: пора позаботиться о себе любимых. Затмение может вызвать утомление – не планируйте на выходные сложные дела, поездки, суету.

Скорпионы

Ваша интуиция и без того сильна, а сейчас она обретает почти мистическую глубину. Следите за своими снами, самочувствием, мыслями в эти особые дни.

Стрельцы

Оглянитесь вокруг: что происходит в вашем доме, в сердце, в мыслях. Полнолуние уже рядом, а значит, вы можете отпустить то, что давно готово уйти.

Козероги

Информация приходит порциями, а смыслы – с задержкой. Так бывает в дни затмений, так что не торопите ни себя, ни других: все придет к тем, кто умеет ждать.

Водолеи

Для вас затмение 7 сентября будет связано с темой денег, потому особенно интригующе. Финансы могут либо резко прийти, либо так же внезапно уйти.

Рыбы

Полная Луна в вашем знаке открывает осенний коридор затмений – звучит интригующе! Позвольте себе плыть по течению – не все хорошее требует усилий.