Первый официальный выход в свет Кейт Миддлтон с новым цветом волос

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей естествознания. Для выхода в свет пара отказалась от слишком официальных нарядов, отдав предпочтение повседневной одежде. Так, принцесса Кэтрин облачилась в брюки, светлую рубашку и пиджак. Супруга принца Уильяма лишь распустила уложенные в локоны волосы, которые, к слову, недавно покрасила в другой оттенок.

В Сети, кстати, весьма неоднозначно отнеслись к новому цвету волос Кейт Миддлтон. Пока одни интернет-пользователи нахваливали будущую королеву Великобритании за желание меняться, другие раскритиковали выбор оттенка в пух и прах. Один комментатор счел его седым, второй назвал и вовсе категорически неподходящим Кейт, третий высказал мнение, что новый цвет "старит" Кэтрин.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Сама супруга принца Уильяма, впрочем, на встрече вела себя как обычно, так что сложно сказать, довольна ли она своим преображением. В близком кругу говорят, что если бы Кейт что-то не устроило, она бы давно все переделала. Также судачат, что Миддлтон захотела кардинальных перемен после того, как смогла победить онкологическое заболевание. По слухам, таким образом Кейт решила перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа.