Путин: запасов угля России хватит на тысячу лет

Уголь в энергетике на Дальнем Востоке надо использовать более эффективно, заявил Владимир Путин. Как сказал президент России на презентации результатов развития регионов ДФО в рамках Восточного экономического форума, это особенно важно в условиях возможного дефицита газа.

Путин отметил, что ситуация с энергетикой в целом решается. Однако остаются вопросы, которые требуют особого внимания. В частности, нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, требует развития сетевое хозяйство.

И при этом, подчеркнул российский президент, в России большие запасы угля различного класса. По данным Путина, этих запасов хватит на 900 лет. Это топливо можно использовать с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований, приводит слова российского лидера РИА Новости.