ВС России ликвидировали пытавшихся высадиться на берег Днепра диверсантов

ВС России пресекли очередную попытку ВСУ высадиться в островной зоне Днепра. Украинская диверсионно-разведывательная группа переправлялась на лодке, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в устье Днепра разведчики обнаружили двигающуюся на высокой скорости моторную лодку. На перехват украинской ДРГ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр".

Диверсанты пытались прорваться в островную зону реки, после чего по ним была нанесена серия ударов. Моторную лодку ВСУ удалось потопить, диверсанты были ликвидированы.