Жена оправдалась за то, что отселила больного Брюса Уиллиса: "Это открыло для него новый мир"

Три года назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни. Но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма приняла тяжелое решение — Брюса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

В Сети неоднозначно отнеслись к этому решению молодой жены актера. Некоторые интернет-пользователи даже раскритиковали ее за такой поступок. Кто-то и вовсе обвинил близких Уиллиса в предательстве.

В свежем интервью молодая жена Уиллиса объяснила, почему решилась на такой радикальный поступок. Для начала она уточнила, что Брюс живет совсем близко в одноэтажном доме, где царит тихая, уютная и безопасная обстановка и есть круглосуточный уход.

"У нас двое маленьких детей, и было просто важно, чтобы у них был дом, который удовлетворял бы их потребности, и чтобы у Брюса могло быть место, которое удовлетворяло бы его потребности... Дети могут устраивать игры и ночевки, и им не придется ходить на цыпочках", - оправдалась Эмма.

По ее мнению, теперь все стало "проще и спокойнее". "Деменция проявляется по-разному в каждом доме, и вы должны делать то, что подходит вашей семье и вашему близкому человеку. Мне очень тяжело. Но именно так мы смогли поддержать всю нашу семью, это открыло для Брюса новый мир", - заключила жена голливудского актера в беседе с People.

Эмма затронула и тему критики ее поступка. Она призналась, что была уверена, что столкнется с хейтом, и подчеркнула, что в этом вопросе люди делятся на тех, у кого есть мнение, и на других, кто в реальности столкнулся с таким диагнозом. Однако молчать о том, что происходит, Эмма не намерена. Она считает, что ее опыт может помочь тем, кто оказался в аналогичной ситуации.

Молодая жена Уиллиса уверена, что раздельная жизнь с супругом всем идет на пользу. "Я снова могу быть женой Брюса, а дети могут быть детьми, и в этом есть своя прелесть, и я так благодарна за это. Я просто могу быть с ним в такие моменты, и это благодаря тому, как мы все организовали. Это было полезно для нас", - заключила жена Уиллиса.