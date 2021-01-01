Минздрав опроверг изменение порядка выдачи больничных листов

Публикации ряда средств массовой информации о якобы изменении порядка формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября не соответствуют действительности. Об этом заявили в четверг, 4 сентября, в Министерстве здравоохранения России.

Ведомство отреагировало на сообщения в некоторых СМИ и в интернете о том, что часто болеющим россиянам будто бы ограничили выдачу больничных: если человек на протяжении полугода брал больничный четыре раза и более, новый листок нетрудоспособности врач выдаст максимум на три дня, а пролонгировать его вправе лишь медкомиссия.

Однако Минздрав подчеркнул, что никаких изменений в порядок выдачи больничных в России не вносилось — медицинские работники по-прежнему руководствуются требованиями действующего ведомственного приказа от 23 ноября 2021 года № 1089н, сообщает ТАСС.

Что действительно изменилось в отношении больничных листов — это правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, как и отпускных. С 1 сентября работодатели должны учитывать не только оклад, но и все надбавки, премии и компенсации за работу в выходные дни.

Между тем в Министерстве здравоохранения Российской Федерации предложили обновить стандарты лечения гипертонии — среднюю продолжительность лечения пациентов с высоким давлением могут продлить до года. В протокол обследования, в частности, могут включить несколько новых диагностических процедур.