Минстрой пообещал дополнительные меры поддержки ипотеки для молодежи

Российские власти обдумают возможные льготные меры по повышению доступности ипотеки для молодежи. Об этом рассказал в четверг, 4 сентября, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Как отметил глава Минстроя, 2 сентября во время стратегической сессии у председателя правительства Михаила Мишустина обсуждались дополнительные меры поддержки жилищного строительства, включая и вопрос молодежи.

Файзуллин подчеркнул, что такие меры необходимы, "чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем", сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сделала неожиданное заявление, касающееся демографии и обеспечения молодежи жильем. Она отметила, что покупка недвижимости в ипотеку, в том числе с применением материнского капитала, зачастую не дает россиянам возможности родить еще детей — высокий уровень закредитованности молодых семей заставляет их откладывать пополнение семейства на периоды после выплаты долгов, но времени на это уходит слишком много.

Психолог Кристина Шайдуллина рассказала, как накопить на ипотеку без лишнего стресса. Эксперт заявила, что накопление необходимо встроить в систему ценностей, а не в список самоограничений — тогда это не будет нарушать эмоциональное равновесие.