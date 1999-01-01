"Когда не стало Насти, выпал снег": трагичная история самой большой любви Константина Хабенского

Константин Хабенский уже больше 10 лет женат на актрисе МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой. Супруги воспитывают двоих дочек Сашу и Веру. Артист счастлив в браке, хотя после пережитой трагедии и не надеялся вновь обрести семью.

Впервые Константин стал отцом в сентябре 2007 года. У актера родился сын Иван (сейчас мальчик живет с бабушкой). Первенца ему родила жена, журналистка Анастасия Федосеева. Ребенок был долгожданный и можно сказать вымоленный. Шесть лет Настя не могла забеременеть. Казалось, что теперь в семье будет много радостных дней, но вслед за счастьем в дом актера пришла беда. У жены Хабенского обнаружили опухоль мозга, когда она носила под сердцем сына. Настя категорически отказалась от лечения, боясь навредить малышу.

В декабре 2008 года коварная болезнь убила Федосееву. По словам близких, первая жена была самой большой любовью Хабенского. Познакомились они банально. Это случилось в мае 1999-го: Настя приехала к друзьям в Питер, зашла в кафе, а там — он. Актер влюбился с первого взгляда, уболтал сдать билеты и пригласил на свой спектакль, после которого они всю ночь играли в клубе в бильярд.

"Бывают манерные девушки, бывают депрессивные, нервные, холодно-роскошные, развесело-глупые — в общем, разные-разные. Настя была своя! Она никогда не пользовалась женским кокетством, всегда смотрела открыто в глаза, не строила глазки, не просила всем своим видом скидки за пол, возраст и прочие обстоятельства. Нет, она не была пацанкой — Настя очень женственная, очень тонкая девочка. Они с Костей по-настоящему любили друг друга. Это была настоящая пара!" — вспоминает радиоведущий Сергей Стиллавин.

Когда Константин узнал о болезни жены, он бросил все силы, чтобы спасти ее. В тот момент рядом появились люди, которые уговаривали артиста поехать к знахарю. Хабенский понимал, что это шарлатан, но тогда все было как в тумане, актер просто хотел помочь любимой.

"Мы узнали Настин диагноз очень поздно... Человек имеет право использовать все шансы, чтобы спасти или спастись. Но никому не советую обращаться к знахарям, которые имеют колоссальный талант заговаривать. <…> Я полетел в Киргизию, чтобы пообщаться с этим знахарем. Он сильно не туда увел всю историю. Мы пользовались его прибамбасами и примочками, это была большая ошибка, которая привела ко второй операции", — поделился артист.

Когда жене Хабенского было уже совсем плохо, ее повезли в Америку, там жила мама Насти. Заграничные врачи не могли помочь, но семья категорически отказывалась опускать руки. Константин приносил годовалого сына в больницу к жене, был рядом с ней до последнего.

"Костя называл Настю ласково — Хомячок. А она его Жабкой. У него лягушка даже на заставке мобильного стояла. И еще он силуэт квакухи из кожуры апельсина ножом мог вырезать. Я знала Хабенского еще до знакомства с Настей. У него была довольно бурная личная жизнь, эшелон поклонниц. А Настя стала не просто любимой и единственной, а подругой по жизни. Он ее никогда не забудет!" — рассказывала в одном из интервью режиссер Мария Соловцова, которой уже нет в живых.

До женитьбы на Федосеевой Хабенский действительно имел немало поклонниц, даже сделал предложение Таньяне Полонской. Только девушка отказала актеру.

"У Кости и до меня, и после было много женщин. Я понимала, что не стану единственной. Оно мне надо? Хотя… С Настей он стал другим. Она действительно его настоящая любовь. Наверное, такое раз в жизни бывает и никуда не исчезает", — поделилась с "Экспресс газетой" Полонская.

Вот только судьба решила иначе. В 33 года самая большая любовь Хабенского ушла. Артист говорит, что тот черный день он никогда не забудет:

"В тот день очень много птиц кружило над нашим домом. Потом они улетели вместе с Настей. На следующий день выпал снег… Много снега… в Калифорнии".