В Bloomberg выяснили, что заставит Зеленского приехать в Москву

Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным при одном условии – по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Такую версию высказал корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

Журналист отмечает, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику. Теперь, когда Трамп говорит "прыгай", Зеленский интересуется, как высоко надо подпрыгнуть.

Владимир Путин ранее заявил: если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. В Киеве же называли список стран, где украинский лидер готов встретиться с президентом России. Предлагались Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.