"Коалиция желающих" решила поставлять Киеву дальнобойные ракеты

Украина получит дальнобойные ракеты. Решение, принятое странами "коалиции желающих", озвучили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Встреча членов так называемой коалиции желающих проходит 4 сентября в Париже. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов. На встрече среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности для Украины.

Как сказано в заявлении канцелярии Стармера, премьер-министр приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о поставках Украине дальнобойных ракет. Он также поблагодарил военных планировщиков и начальников штабов за их работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня, приводит содержание заявления ТАСС.