Дети получили ранения при наезде машины на толпу в Берлине

В Берлине автомобиль BMW въехал в группу детей, несколько человек получили травмы и ранения. Об этом сообщают в четверг, 4 сентября, местные средства массовой информации.

Как уточняет Bild, дети в возрасте около семи-восьми лет следовали по улице организованной группой в сопровождении взрослых. Трое из 15 детей получили легкие травмы, взрослая сопровождающая ранена тяжело. Всех, кому потребовалась медицинская помощь, отправили в больницу.

Правоохранители задержали водителя машины и допрашивают его. Пока неизвестно, совершил ли он наезд намеренно.

В мае автомобиль въехал в толпу пешеходов в английском Ливерпуле во время шествия фанатов местного одноименного футбольного клуба, которые отмечали победу своих кумиров. Пострадали не менее 17 человек. Очевидцы рассказали, что водитель направил машину на толпу специально.

В июле в Лос-Анджелесе машина въехала в толпу людей. Ранения получили более 20 человек, около пяти пострадавших попали в лечебные учреждения в критическом состоянии.