Кейт Миддлтон с новым цветом волос напугала народ: "У нее химиотерапия и парик"

Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила Музей естествознания в Лондоне. Это оказался первый официальный выход в свет принцессы Уэльской с новым цветом волос. Кэтрин осветлилась и стала блондинкой.

В Сети, впрочем, многие комментаторы пришли в ужас при виже метаморфозы, произошедшей с Миддлтон. Интернет-пользователи раскритиковали новый цвет волос Кейт, а некоторые и вовсе решили, что на ней парик. При этом последние немедленно сделали вывод, что супруга будущего короля продолжает борьбу с онкологическим заболеванием.

" У нее химиотерапия и парик, это ж очевидно", - заявила в своем официальном телеграм-канале журналистка Божена Рынска.

Многие поклонники сравнили старые фотографии Кейт с новыми и уверенно заявили, что та действительно воспользовалась накладкой, ведь раньше ее волосы не отличались такой длиной и густотой. Теперь комментаторы бьют тревогу и считают, что от народа скрывают правду о состоянии Миддлтон. Некоторые пользователи Сети сделали вывод, что Кейт возобновила борьбу с раком, однако еще может совершать свои королевские обязанности, поэтому Дворец и молчит о настоящем положении дел.

Отметим, что год назад Кейт Миддлтон объявила об успешном завершении борьбы с онкологическим заболеванием. Однако известно, что состояние ремиссии слишком неопределенно и рецидив может случится в любое время.